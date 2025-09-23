Сыро, ветрено и довольно свежо ожидается сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +9;

В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +12;

В Медвежьегорске, Суоярви днем +11;

В Пудоже днем +13;

В Сегеже днем +10.