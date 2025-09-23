23 сентября 2025, 06:30
Сыро, ветрено и довольно свежо ожидается сегодня в Карелии
Всего до плюс 13 градусов ожидается днем во вторник
фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха +8, +13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +9;
В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +12;
В Медвежьегорске, Суоярви днем +11;
В Пудоже днем +13;
В Сегеже днем +10.