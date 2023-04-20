Существенных осадков в пятницу в Карелии не ожидается

Завтра, 21 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, +2°С, днем +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +10, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +14, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»