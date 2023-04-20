Термометры покажут сегодня в Карелии до плюс 13

Сегодня, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +9, +11°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, пасмурно, дождь, возможен мокрый снег.

В Сегеже до +9, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +10, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»