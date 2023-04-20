20 апреля 2023, 06:30
Термометры покажут сегодня в Карелии до плюс 13
В разных районах республики 20 апреля возможны осадки
Сегодня, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +9, +11°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +13°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, пасмурно, дождь, возможен мокрый снег.
В Сегеже до +9, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +10, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»