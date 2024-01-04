Суровый мороз обещают на сегодня в Карелии

Сегодня, 4 января, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха -27, -29°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -24, -29°С, местами до -35°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -27-28, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -29-33, ясно.

В Сортавале -25-28, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Genessa Panainte