Строительство детского сада в Ляскеля обернулось уголовным делом

Текст и фото: Антонина Кябелева

Самым резонансным делом, связанным с нарушением антимонопольного законодательства, в 2020 году стало разбирательство в отношении транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в Петрозаводске. Поводом стало синхронное и одинаковое повышение стоимости проезда в автобусах, курсирующих по разным маршрутам и принадлежащих разным компаниям.

О финансовых последствиях картельного сговора рассказал руководитель карельского УФАС Артур Пряхин на встрече с журналистами, которая состоялась 18 февраля.

В карельское УФАС пришли к выводу, что компании, осуществляющие пассажирские перевозки, договорились об установлении единой цены на проезд по автобусным маршрутам Петрозаводска.

- Мы увидели, что компании разные по своей структуре, у них разная материально-техническая база, разная оплата труда. Но в определенный момент времени данные компании, являясь конкурентами, установили синхронно одинаковую цену на проезд. Они признаны участниками картельного сговора. Были наложены административные штрафы как на должностных лиц всех этих компаний, так и на все юридические лица, которые участвовали в этом картельном сговоре,

- рассказал Артур Пряхин.

Общая сумма штрафов, которые должны заплатить компании и их руководители, составила порядка 3,3 миллиона рублей. ООО ТК «Паллада» попыталось оспорить решение УФАС в суде, но проиграло процесс. Пряхин добавил, что примерно 88-90 процентов решений, вынесенных карельским УФАС, суды оставляют в силе.

В настоящий момент из 3,3 миллиона рублей штрафных санкций оплачена только треть суммы, так как транспортные компании получили через суд отсрочку платежей. Но к середине марта 2021 года административные штрафы должны быть оплачены в полном объеме.

- Если штрафы не будут уплачены компаниями в установленный период, то это грозит их двухкратным увеличением, - сказал Пряхин.

Всего в 2020 году в карельское УФАС поступило 1200 жалоб и обращений, что превысило число заявлений, поданных в антимонопольное ведомство в 2019 году. В результате было вынесено 190 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 16,9 миллиона рублей. Из них уже оплачено 14,1 миллиона рублей.

Любопытно, но львиная часть штрафных санкций пришлась на энергетические компании, которые не соблюдают сроки по технологическому присоединению жилых домов к электроэнергии.

Энергетические компании оштрафованы на 11,6 миллиона рублей. Другими словами, почти 69 процентов общей суммы административных штрафов за год приходится на энергетиков.

Несмотря на то, что количество административных дел, связанных с технологическим присоединением, снизилось с 71 в 2019 году до 42 в 2020 года, в УФАС предположили, что сокращение жалоб связано с пандемией, которая затормозила активность граждан.

- Мы сдержанно смотрим на это уменьшение количества дел. Возможно, пандемия повлияла. В 2021 году мы видим, что заявления вновь стали поступать… У нас нет ощущения, что ситуация улучшилась, - сказал Пряхин.

По его словам, добиться технологического присоединения к электроэнергии гражданам нередко удается только после обращения в антимонопольный орган. Он согласен, что проблема непростая. Компании дается полгода на присоединение потребителя к электросетям. При этом плата гражданина за эту услугу не должна превышать 550 рублей. Бывают ситуации, рассказал Пряхин, когда для того чтобы подключить жилой дом к электричеству, компании нужно затратить 5-7 миллионов рублей.

- Эту проблему только карательными методами не решить,

- заметил руководитель карельского УФАС.

При определении размера штрафных санкций в антимонопольном ведомстве учитывают, предпринимала ли компания какие-то действия, чтобы решить проблему гражданина, или предпочла забыть о своих обязательствах перед потребителем.

Отдельная сфера, где потенциально кроется немало рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, - это государственные закупки. Заместитель руководителя карельского УФАС Михаил Петров отметил, что жалобы, связанные с госзакупками, приходится рассматривать чуть ли не в ежедневном режиме. Чаще всего нарушения связаны с тем, что заказчики в документации устанавливают некорректные характеристики, отметающие возможных конкурентов, стараются закупить товар у конкретного производителя. С другой стороны, когда исполнитель не выполняет свои обязательства по госконтракту, он может быть включена в реестр недобросовестных поставщиков, что на два года закрывает возможность для его участия в госзакупках.

Недавно, рассказал Петров, УФАС отменило торги по текущему ремонту автомобильных дорог, которые провела петрозаводская администрация. Претензии заключались в том, что мэрия сформировала слишком крупный лот, подразумевающий ремонт дорог на сумму почти в миллиард рублей сроком на два года.

- Мы проанализировали ситуацию. Получилось, что только одна компания могла поучаствовать в торгах, что подтвердилось тем, что была подана всего одна заявка. Эта компания была признана победителем. Но УФАС оперативно вмешалось и отметило результаты торгов,

- рассказал Михаил Петров.

По его информации, петрозаводская администрация уже подготовила более конкурентные условия для торгов, разбив один крупный лот на несколько.

В 2020 году карельское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков 62 компании.

Для сравнения: в антимонопольное ведомство за год поступило 248 обращений о включении компаний в «черный список». Другими словами, в реестр была включена только каждая четвертая из предложенных компаний. Избежать попадания в «черные списки» фирма может, если активно сотрудничает с заказчиком, стараясь исправить недоделки, если с ней впервые расторгли контракт, или если она доказала, что не могла исполнить свои обязательства в силу объективных причин.

К примеру, антимонопольное ведомство не стало включать ООО «Евромодуль», которое завалило контракт в Петрозаводске по благоустройству Приозерного парка, парков в Соломенном и в районе Сулажгорского кирпичного завода, хотя петрозаводская администрация настаивала на этом. Арбитражный суд РК согласился с позицией карельского УФАС, где пришли к выводу, что ООО «Евромодуль» неумышленно нарушило сроки исполнения контракта.

Другая ситуация с ООО «Мясной Опт», которое заключило с кондопожским детским садом «Колосок» договор на поставку продуктов питания. Изначально сумма контракта была 850 миллионов рублей. Но ООО «Мясной ОПТ» в процессе торгов «уронило» ее на 40%. В октябре 2020 года компания не смогла исполнить свои обязательства, сорвав поставки продуктов питания в дошкольное учреждение. ООО «Мясной Опт» попало в реестр недобросовестных поставщиков.

Многие поставщики, которые не исполнили контракты, отметил Петров, ссылались на эпидемию коронавируса. Каждый случай в УФАС разбирали индивидуально.

- Не каждый ковид может спасти от невключения в реестр,

- сказал он.

В список недобросовестных поставщиков была включена и компания из Ханты-Мансийска ООО «ПСК «Строительная механика», которая взялась за строительство детсада в поселке Ляскеля. Здание за 113 миллионов рублей должно было быть готово в конце 2019 года, но его до сих пор не построили. Артур Пряхин рассказал, что материалы, связанные со строительством детсада в Ляскеля, были направлены в правоохранительные органы, и по данному факту уже возбуждено уголовное дело. По информации Пряхина, дело было возбуждено в 2020 году по статье "мошенничество".

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от компании «ПроектКомСтрой», которая затянула реконструкцию моста через реку Неглинка по улице Кирова в Петрозаводске. В УФАС она была признана необоснованной, и сейчас компания пытается обжаловать ее в суде. Тем временем был проведен новый аукцион, и его победитель - компания «Технострой» - благополучно завершила реконструкцию моста, по которому с января 2021 года открылось движение автомобилей.

Одновременно в УФАС отказались включать ООО «ПроектКомСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков, так как часть работ была все же выполнена. У компании было больше двадцати контрактов по республике, которые она выполнила в установленные сроки.

Артур Пряхин убежден, что антимонопольное ведомство – это не карательный орган. Только при наличии грубых и явных нарушений компания включается в список недобросовестных поставщиков.