Стрелок из Карелии погиб в ходе спецоперации

В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один наш земляк. Об этом стало известно из официальных источников.

Домой не вернется живым уроженец Беломорского района Альберт Хлопкин. Он служил по контракту, был стрелком мотострелкового отделения.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации троих жителей Карелии. Двое жили в Петрозаводске, один - в Медвежьегорском районе. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com