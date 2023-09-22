22 сентября 2023, 14:07
Жителя Петрозаводска поймали на краже дорогих очков
Сотрудники уголовного розыска вычислили преступника
В дежурную часть МВД по Петрозаводску поступило сообщение о краже из торгового центра. Сотрудница магазина обнаружила пропажу с витрины солнечных очков стоимостью без малого 23 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. Полицейские выяснили, что фигурант похитил солнцезащитные очки со стенда, расположенного рядом с входом в магазин, скрылся, не оплатив товар.
За время, пока шли поиски, подозреваемый успел продать похищенные очки, а деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Карелии.