22 сентября 2023, 14:07
Общество

Жителя Петрозаводска поймали на краже дорогих очков

Сотрудники уголовного розыска вычислили преступника

В дежурную часть МВД по Петрозаводску поступило сообщение о краже из торгового центра. Сотрудница магазина обнаружила пропажу с  витрины солнечных очков стоимостью без малого 23 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. Полицейские выяснили, что фигурант похитил солнцезащитные очки со стенда, расположенного рядом с входом в магазин, скрылся, не оплатив товар.

За время, пока шли поиски, подозреваемый успел продать похищенные очки, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

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новости Карелии
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