Илон Маск отказался от блокировки российских СМИ в системе Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что не будет блокировать российские СМИ в системе спутниковой связи Starlink. С такой просьбой к нему обратились власти нескольких государств, пишет polit.ru.

«Некоторые правительства сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета»,

- написал Маск на своей странице в Твиттер основатель компании Тесла и владелец спутниковой интернет-системы.

Он аргументировал свои намерения тем, что все источники новостей в большей или меньшей степени считаются пропагандой. При этом в конце февраля Маск сообщил, что активировал на Украине спутниковую широкополосную связь и отправил больше терминалов в страну. Тем временем данная система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру. Такую возможность обеспечивает развернутое на околоземной орбите большое количество малых аппаратов. Фото: AP Photo/Susan Walsh