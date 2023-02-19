Стало известно, что читают россияне

Российская книжная палата опубликовала интересные данные о том, что читают современные россияне. Оказывается, россияне вообще еще что-то читают, кроме мессенджеров.

Опубликован рейтинг самых издаваемых писателей по итогам 2022 года.

По сведениям Российской книжной палаты, в прошлом году самым издаваемым в России писателем был Стивен Кинг. Это произошло, несмотря на то, что в марте 2022 года писатель приостановил выпуск всех своих новых книг в стране. Однако в ближайшие два года издания продолжат издаваться — до окончания срока действующих контрактов. В 2022 году книги Кинга в России были изданы совокупным тиражом 1,3 миллиона экземпляров.

В топ-20 самых издаваемых писателей в 2022 году также вошли:

Федор Достоевский — 916,2 тысячи экземпляров;

Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров;

Эрих Мария Ремарк — 718 тысяч экземпляров;

Джордж Оруэлл — 693,5 тысячи экземпляров;

Дарья Донцова — 543,5 тысячи экземпляров;

Джейн Остен — 509 тысяч экземпляров;

Михаил Булгаков — 505,2 тысячи экземпляров;

Нора Сакавич — 500 тысяч экземпляров;

Луиза Мэй Олкотт — 468,5 тысячи экземпляров;

Лев Толстой — 448,3 тысячи экземпляров;

Татьяна Устинова — 433 тысячи экземпляров;

Джек Лондон — 426,8 тысячи экземпляров;

Рэй Брэдбери — 409 тысячи экземпляров;

Катерина Сильванова — 387 тысяч экземпляров;

Оскар Уайльд — 375,7 тысячи экземпляров;

Александр Пушкин — 358,6 тысячи экземпляров;

Виктор Пелевин — 356 тысяч экземпляров;

Николай Гоголь — 344,2 тысячи экземпляров;

Лия Арден — 318 тысяч экземпляров.

А всего в 2022 году в России было выпущено 93 846 книг общим тиражом 310,3 тысячи экземпляров. Это говорит о том, что Россия все-таки остается читающей страной. // Фото: Freepik