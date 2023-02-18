Перевод «Калевалы» на вепсский язык - это 20 лет труда Нины Зайцевой

Карело-финский эпос «Калевала» переведен на 59 языков мира. И вот новый перевод - на вепсский язык, На язык коренного малочисленного народа Карелии - вепсов. Сделала это наша землячка Нина Григорьевна Зайцева, доктор филологических наук.

Как девочка из далекой вепсской деревни, получив диплом учителя русского языка и литературы после окончания вуза, стала признанным специалистом в области вепсского языка? Перевела на вепсский язык Новый завет, Библию для детей, написала книжки для детей, создала 12 учебников и словарей на вепсском языке. Стала членом Союза писателей России.

Об этом в очередной программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь». (Видео)