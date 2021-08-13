Спортивный комплекс «Курган» в Петрозаводске ждет реконструкция

Спортивная инфраструктура Карелии нуждается в колоссальной модернизации. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков на встрече со спортсменами региона. Он вручил им награды в преддверии Дня физкультурника.

Парфенчиков заявил, что власти продолжат строить новые спортивные объекты и ремонтировать действующие. Так, спорткомплекс "Курган", где он встречался со спортсменами, ожидает большая реконструкция.

К 2024 году в комплексе создадут центр управления соревнованиями, разместят модульные здания для подготовки спортсменов, организуют современное стрельбище-тир, трибуны, зону для подготовки лыж и их тестирования, трассы для лыжных гонок и биатлона.

Глава Карелии вручил награды республиканского правительства спортсменам, их тренерам и тем, кто помогает развитию спорта.

В частности, знак «За вклад в развитие Республики» получили член российской олимпийской сборной, мастер спорта международного класса по тхэквондо Антон Котков, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина.

Вместе с олимпийским чемпионом Владом Лариным получили знаки «Мастер спорта России» боксеры Максим Макаров и Олег Мухин, ориентировщица Надежда Холманских, представительница школы спортивной аэробики Дарья Трубчик и прыгун на лыжах с трамплина Виталий Иванов. // Фото: пресс-служба правительства Карелии