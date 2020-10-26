Специалисты рассказали, как расшифровать VIN-номер вашего автомобиля

Все мы знаем, что у автомобилей есть номерной знак, который помогает их различать. Кроме этого, каждый автомобиль имеет свой идентификационным номером - VIN.

VIN — это аббревиатура от Vehicle Identification Number, уникальный набор из 17 символов, закрепляемый производителями автомобилей за каждым отдельным транспортным средством.

Зная, как расшифровать свой VIN, вы можете многое узнать о своем автомобиле.

VIN легко прочитать, как только вы его найдете. Каждый знак в последовательности говорит вам что-то свое о вашем автомобиле. Проверьте VIN на carvertical.com.

Первые три знака в идентификационной информации вашего автомобиля обозначают страну или регион, где был произведен автомобиль, производителя и производственное подразделение.

Знаки с четвертого по восьмой используются для обозначения различных характеристик вашего автомобиля, включая вес, платформу, модель, отделку салона, объем двигателя или мощность автомобиля.

Девятый знак в последовательности VIN - это вычисляемый знак, который просто проверяет VIN. Он выбирается с помощью других знаков в последовательности.

Десятый знак в VIN-коде вашего автомобиля указывает год модели автомобиля, а одиннадцатый - указывает завод, на котором был произведен автомобиль.

Последние шесть знаков в последовательности VIN - это серийный номер вашего автомобиля, который помогает производителю идентифицировать ваш автомобиль.

Мошенничество с автомобилем

Детективы используют номера VIN для выявления подозрительной активности автомобиля. Например, автомобиль, зарегистрированный во Флориде в течение последних пяти лет, внезапно появляется на регистрации в Калифорнии. Через неделю машина снова регистрируется во Флориде. Это вызывает опасения и позволяет полиции узнать о возможном мошенничестве путем клонирования автомобиля. Перед покупкой автомобиля всегда важно проверять VIN в базе данных, например на https://myfreevin.com/ru/.

Кража - еще одна большая проблема, с которой сталкиваются автовладельцы. Ваш VIN может служить средством предотвращения кражи. Выгравировав свой VIN на окнах и лобовом стекле автомобиля, вы сделаете его легко узнаваемым, а сокрытие преступления станет весьма дорогостоящим.

Вдобавок ко всему, если вы подозреваете, что автомобиль был украден, вы можете запросить VIN и разместить его на сайте, например, carvertical.com, чтобы узнать, не было ли заявлено об угоне автомобиля.

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