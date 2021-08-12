Сотрудники СИЗО-2 в Карелии сыграли в футбол с заключенными

Необычный футбольный матч прошел на территории следственного изолятора №2 в Карелии. В УФСИН РФ по республике сообщили, что играли осужденные и сотрудники учреждения.

Правда, в игре участвовали только те заключенные, которые отбывают наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Они состязались со сборной работников учреждения.

Борьба на поле была упорной и захватывающей, рассказали в УФСИН. Футболисты двух команд продемонстрировали хороший уровень спортивной подготовки.

Первый гол забили сотрудники СИЗО-2, но по итогам матча со счетом 3:2 победили осужденные. // Фото: pixel201/Pixabay