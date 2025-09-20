Согласовано место проведения фестиваля «Воздух Карелии» в 2026 году

На заседании республиканского оргкомитета по подготовке фестиваля «Воздух Карелии» (0+) окончательно утвердили место его проведения в 2026 году. Это аэродром «Пески». В прошлом году подобное решение было принято только весной, отмечают организаторы. Согласование места позволяет заранее решать многие организационные вопросы.

Премьер-министр республики Андрей Сергеев поручил проработать варианты увеличения палаточного городка и парковки для зрителей.

"Благодарим руководство республики, руководителей министерств и ведомств, участвующих в подготовке фестиваля, а также администрацию Петрозаводска за доверие и внимание к главному приключению карельского лета",

- написали организаторы в паблике фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова и мэра Петрозаводска Инны Колыхматовой.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году на фестивале выступит группа «Комната культуры».