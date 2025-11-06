Снегом покрыто уже 80% территории России

Снегом по состоянию на 6 ноября уже покрыто до 80% территории России. Такую оценку дал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Как отметил метеоролог, зима активно наступает. В снегу уже Дальний Восток, Сибирь, Урал, восток Северо-Западного округа, а также некоторые регионы Поволжья. На большей части европейской территории страны снега еще нет, на юге столбики термометров достигают +20 градусов.

Напомним, в Петрозаводске 5 ноября был побит температурный рекорд этого дня.