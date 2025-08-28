28 августа 2025, 15:53
Происшествия

Смертельная авария случилась на трассе «Кола» в Карелии

Два автомобиля столкнулись на федеральной магистрали в Кондопожском районе
Машина скорой помощи
Фото: unsplash.com / Egor Ivlev

Сегодня днем на 567-м километре трассы «Кола» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, водитель фуры совершал обгон в неустановленном месте. Он увидел, что ему навстречу едет легковой автомобиль Kia, но избежать столкновения не сумел.

В результате аварии 70-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Женщина-пассажир госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

