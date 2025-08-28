Человек погиб при взрыве бочки в Карелии

Сегодня в 11:04 на пульт дежурного поступил сигнал о происшествии в поселке Элисенваара. Об этом сообщает паблик госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, в карьере "Удачное" произошел взрыв топливной бочки. Находившийся в бочке рабочий получил не совместимые с жизнью травмы. Его отбросило в сторону.

На месте инцидента работали спасатели, медики, полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

