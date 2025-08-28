28 августа 2025, 15:34
Человек погиб при взрыве бочки в Карелии
В Приладожье спасатели работали на ликвидации ЧП
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня в 11:04 на пульт дежурного поступил сигнал о происшествии в поселке Элисенваара. Об этом сообщает паблик госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, в карьере "Удачное" произошел взрыв топливной бочки. Находившийся в бочке рабочий получил не совместимые с жизнью травмы. Его отбросило в сторону.
На месте инцидента работали спасатели, медики, полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось о зверском убийстве человека в Петрозаводске.