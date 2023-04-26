Служебная собака помогла задержать грабителя в Петрозаводске

На днях в полицию Петрозаводска поступил сигнал о грабеже, совершенном в одном из сетевых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники торговой точки рассказали, что один из посетителей открыто похитил бутылку крепкого алкоголя и убежал. Остановить его работники не смогли.

На месте работал кинолог со служебной собакой. Четвероногий полицейский взял след и привел стражей порядка в один из дворов, где был обнаружен похожий по описанию мужчина. В дальнейшем выяснилось, что именно он совершил грабеж. // Фото МВД по РК