Сирота карельская, или Как выпускнику детдома получить жилье

Текст: Татьяна Смирнова

Количество детей-сирот, которые стоят в очереди на жилье в Карелии, неуклонно увеличивается. Из года в год реальная возможность получить квартиру от государства есть у нескольких десятков человек, в то время как нуждающихся сотни. Выдача денежного сертификата не решает проблему, так как определенной властями суммы недостаточно для приобретения своего угла. Издательство «ФедералПресс» недавно провело расследование на тему, почему правительство Карелии не может обеспечить жилой площадью обездоленных сирот. И вот какая информация стала достоянием общественности.

Как известно, выпускник детского дома, оказавшийся в силу обстоятельств без своего угла в 18 лет, имеет право получить однокомнатное жилище. Однако если на начало 2022 года в Карелии такое право имели 633 человека, то к декабрю очередь выросла до 684 нуждающихся (надо признать, что это немалая часть карельской молодежи). Итог: выпускникам центров помощи детям (бывшие детдома) предлагают остаться в учреждении до достижения ими возраста 23 лет.

«В октябре 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Карелия попала в число регионов, где зарегистрирована сложная ситуация по этому вопросу. О критическом положении дел говорит и тот факт, что дети-сироты вынуждены добиваться крыши над головой через суд. Так, судебные приставы отчитались, что в течение первых семи месяцев 2022 года они получили 62 исполнительных производства о предоставлении квартир этой категории граждан. Должниками по таким делам выступают городские и районные администрации»,

– сообщает издание.

Правительственная информация говорит о резком снижении количества выделяемых квартир: в 2020 году бюджет позволил предоставить кров 197 сиротам, оставшимся без попечения родителей, в 2021 году – 162, а в 2022 году – лишь 83. Основная причина – рост цен на квадратный метр на рынке. И перспектива совсем не радужная: если в 2021 году власти выделили на жилье для льготников этой категории 180 млн рублей, в 2022 году – 140 млн рублей, а на 2023 год предусмотрено чуть меньше – 139,5 млн рублей. Это означает, что крышей над головой смогут обеспечить порядка 80 человек. Между тем, по данным правительства Карелии, чтобы закрыть всю очередь, еще в начале 2022 года необходима была сумма в 1,3 млрд рублей.

Выход их сложившейся ситуации попытались найти, предложив с 1 января 2022 года сиротам Карелии, которым исполнилось 23 года, воспользоваться единовременной денежной выплатой для покупки квартиры. «Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в 1 квартале 2022 года для этих целей выдавали по 1,1 млн рублей, во 2 квартале – 1,2 млн рублей, в 3 квартале – 1,5 млн рублей, в 4 квартале – 1,6 млн рублей. Размер выделяемой суммы повысился из-за выросшей средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в регионе. Однако для расчета брали только 18 кв. м жилья. Мера позволила реализовать право на свой угол 25 гражданам, – уточняет федеральное издание. – Чтобы иметь крышу над головой, вчерашние выпускники детдомов вынуждены были влезать в ипотеку. При этом в 23 года у молодых людей не всегда есть стабильная работа, хорошая зарплата и денежная подушка безопасности, так как они только начинают свой карьерный путь. Родственников, которые помогут в случае чего, тоже, как правило, нет».

На обращения сирот в Законодательное собрание РК отреагировали депутаты фракции «Справедливая Россия – за правду», предложившие коллегам по парламенту заменить норму в 18 кв. м на 33 кв. м. Однако этот законопроект не поддержал комитет по здравоохранению и социальной политике.

«В Карелии установлен самый низкий коэффициент для расчета выплат детям-сиротам на приобретение жилья. Для сравнения: в Орловской области – это 33 кв. м., в Липецкой – 45 кв. м.»,

– прокомментировала ситуацию юрист Елена Пальцева.

Каждый сирота – это по-своему непростая судьба. Об истории Сергея (имя изменено) из северного района рассказал на днях в своем телеграм-канале депутат Петросовета Андрей Рогалевич.

«Молодой человек обратился ко мне со своей проблемой, как ему казалось – неразрешимой. Приехал он из Беломорска. В 2016 году Сергей поступил учиться в одну из образовательных организаций столицы Карелии, а уже с 2019 по 2023 год имеет временную регистрацию в Петрозаводске. После окончания обучения продолжит проживать и работать в Петрозаводске. Именно это и сподвигло его обратиться в администрацию города о включении его в список на получение жилья. И я, если честно, не видел каких-то барьеров это сделать, независимо от того что Сергей был включён в список по первому месту своего жительства – в Беломорске",

– комментирует Рогалевич.

По мнению депутата, этот вопрос давно нужно было уладить на республиканском уровне с десятками таких сирот. Дети растут, они едут учиться, переезжают, «убегая» от разрухи, постоянной «оптимизации» и отсутствия перспектив для молодёжи в малых городах Карелии.

Но администрация Петрозаводска посчитала иначе. Молодому человеку было отказано в категоричной форме. Отказ был основан на том, что заявитель состоит в списке другого населённого пункта республики.

– Сергей написал обращение в мой адрес, попросив помочь ему с заявлением в суд. Прислал все документы, которые были выпущены администрацией Беломорска, список направленных им в адрес Петрозаводска документов и само постановление, составленное в кабинетах администрации. Я посчитал, что чиновниками были нарушены права сироты, независимо от того, что он уже состоит в списке. Вместо суда предложил обжаловать решение в прокуратуре. Тем более гарантии для Сергея предусмотрены федеральным законом. Составил для него текст заявления, попросил его самостоятельно указать данные, которые относятся к персональным, и отправить в надзорное ведомство, – продолжает депутат.

На днях Сергей получил ответ надзорного органа, где прокуратура согласилась с его доводами и усмотрела нарушение прав заявителя со стороны администрации Петрозаводска. В адрес главы города Любарского внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Но остается вопрос: когда сирота сможет получить законное жилье при таком нищенском финансировании? Видимо, к пенсии…

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