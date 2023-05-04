Синоптики рассказали о погоде на 9 мая в Карелии

О капризах погоды в последний месяц весны рассказали в карельском гидрометцентре. Нас ждет череда периодов малооблачной сухой погоды и пасмурных дней с осадками. Также прогнозируются колебания температуры воздуха.

Как сообщалось ранее, в первой декаде мая будет прохладно, средняя температура ожидается на 1-3 ниже нормы. По ночам будут сохраняться отрицательные температуры от -1 до -7 градусов, ближе к 9-10 мая температура перейдет к слабым положительным значениям. Днем 4-7 мая температура воздуха не превысит +3,+9 градусов, а 9-10 мая температура воздуха поднимется до +10, +15.

4 и 5 мая прогнозируются осадки смешанного характера, в последующие дни декады осадки, вероятно, пройдут на севере Карелии.

Повышение температуры ожидается во второй и третьей декадах мая. Днем воздух будет прогреваться до +13, +18 градусов, но по ночам сохранятся слабые положительные температуры, при прояснениях высока вероятность ночных заморозков в воздухе и на почве.

В целом среднемесячная температура воздуха и количество осадков в мае прогнозируются в пределах средних многолетних значений.

По данным специалистов, среднемесячная температура в Карелии составляет в мае +7,9 и в Петрозаводске +8,9. Количество осадков в норме по республике 49 мм, в Петрозаводске 47,7 мм.