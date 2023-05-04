Мокрый снег удивит сегодня жителей юга Карелии

Сегодня, 4 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +4, +6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, на юге дождя. На дорогах северных районов гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +2, +7°С, на юге местами до +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2+1, пасмурно, без осадков.

В Сегеже 0+3, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +2+5, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»