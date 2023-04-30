30 апреля 2023, 13:47
Холодное начало мая пророчат в Карелии
Может пойти снег, мокрый снег, а по ночам температура уйдут в минус
Температура воздуха в первой декаде мая в Карелии может быть на три градуса ниже нормы. Холодное начало прогнозируют в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». Холод принесет скандинавский антициклон.
Прогнозируют ветер северных направлений, временами даже снег и мокрый снег. Ночью – прохладно, а днем небольшой плюс.
В Петрозаводске 2 мая днем потеплеет до плюс 14 градусов, затем будет гораздо прохладнее. Днем ожидается в пределах +4, +9, по ночам +1, -4. // фото «Петрозаводск говорит»