Синоптики прогнозируют небольшой дождь и до плюс 14 градусов в Карелии

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +10, +12. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, на севере северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, на севере и северо-востоке местами в воздухе и на почве заморозки до -1. Днем температура воздуха +9, +14.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +9;

В Кондопоге ночью +1, днем +12;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +9;

В Олонце ночью +1, днем +13;

В Пудоже ночью -1, днем +13;

В Сегеже ночью +1, днем +8;

В Сортавале ночью +4, днем +14;

В Суоярви ночью +1, днем +12.