Синоптики прогнозируют изморозь и небольшой снег 14 января в Карелии

Сегодня, 14 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -10, -12°С. Атмосферное давление будет без изменений.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На севере местами сохранение изморози. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, восточных умеренный. Температура воздуха днем -10, -15°С, по северным районам местами -18, -23°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале температура воздуха днем -18. В Кеми прогнозируют днем -17. В Кондопоге термометр днем покажет днем -9. В Медвежьегорске ожидается днем -12. В Олонце и Пудоже температура воздуха днем -10. В Сегеже днем ожидается -14. В Сортавале днем -8. В Суоярви температура воздуха днем составит днем -13.