Купаний на Крещение в Петрозаводске не будет из-за тонкого льда

В карельской столице в этом году не будут проводить Крещенские купания, сообщается в паблике «Мой Петрозаводск». Лед на Онежском озере неоднородный, рыхлый, а толщина всего около 20 см. Из-за этого есть риск для людей.

За проведение купаний в Петрозаводске отвечало карельское казачье общество. Организаторы решили не проводить купания, чтобы избежать риска провала людей. Администрация Петрозаводска купания не организовывала.

