13 января 2026, 18:52
Взрывы гремели на реке в Беломорском округе
Спасатели произвели подрывы льда на реке Нижний Выг
Фото: Госкомитет ОЖ и БН
В Беломорском округе, на реке Нижний Выг, спасатели провели взрывные работы для предотвращения подтоплений прибрежных территорий в будущем, сообщили в республиканском госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Специалисты произвели 30 подрывов льда. В результате уровень воды в реке Нижний Выг снизился на 50-60 см.
Ранее взрывы прогремели на реке Уксунйоки в Суоярвском округе.