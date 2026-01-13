Диана Федорова: «Я танцую даже во сне»

Диана Федорова - воспитанница клуба «Степ» в Петрозаводске, который основали 15 лет назад ее родители, известные танцовщики Максим и Татьяна Федоровы. Диана еще в школьные годы в поисках перспективного партнера переехала в Петербург. Окончила дистанционно школу, успешно сдала экзамены и поступила на бюджетное отделение в институт Лесгафта. Где и сейчас продолжает учиться по танцевальной специальности. В Петербурге она начала тренироваться с партнером из Турции. Таха Бату переехал в Россию 6 лет назад.

Сейчас эта танцевальная пара в прекрасной форме. Они выступают на престижных российских и международных соревнованиях. Завершили уходящий год успешно в Москве, а также в Голландии и Англии.

В свои редкие выходные от выступлений, соревнований, учебы и тренировок Диана приезжает в родной Петрозаводск и делится мастерством с юными танцовщиками.

Диана призналась, что танцует даже во сне, а когда не танцует, то бегает, это для нее лучшая медитация.

Диана Федорова поделилась видео из личного архива. Не пропустите — это просто фантастика.