До -28°С обещают в Карелии 14 января

14 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -15,-17°С, днем -10, -12°С. Атмосферное давление будет без изменений.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На севере местами сохранение изморози. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, восточных умеренный. Температура воздуха ночью -15,-20°С, по северным районам местами -23,-28°С, днем -10, -15°С, по северным районам местами -18, -23°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале температура воздуха ночью -20, днем -18. В Кеми прогнозируют ночью -18, днем -17. В Кондопоге термометр ночью покажет -10, днем -9. В Медвежьегорске ожидается ночью -13, днем -12. В Олонце температура воздуха ночью -13, днем -10. В Пудоже синоптики прогнозируют ночью -12, днем -10. В Сегеже ночью ожидается -17, днем -14. В Сортавале ночью -9, днем -8. В Суоярви температуру воздуха ночью составит -15, днем -13.