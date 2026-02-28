Ветеран из Карелии ушел из жизни в возрасте 107 лет

В возрасте 107 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны из Карелии Павел Плотников. Об этом сообщил глава администрации Костомукши Александр Дмитриев.

Ветерана не стало 27 февраля. Он не дожил менее месяца до своего 108-летия. В качестве военного переводчика он участвовал в Сталинградской битве. До конца войны Плотников работал спецпропагандистом на фронтах.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким ветерана.

