28 февраля 2026, 12:29
Супруги из Петрозаводска отметили 70-летие свадьбы
В столице Карелии чествовали заслуженную семейную пару
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk
В Петрозаводске отметили 70-летие совместной жизни жители города Алексей Васильевич и Евгения Григорьевна. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, Алексей Васильевич - военный, служивший в гарнизонах Мурманска, Астрахани, Германии, Одесской области Украины. После этого он посвятил себя развитию карельского футбола. Он был отмечен званием заслуженного работника физической культуры Карелии.
Евгения Григорьевна работала в научной библиотеке Академии наук. Также она трудилась в кадровой службе Петрозаводской библиотечной системы. Ее труд отмечен наградами мэрии города и министерства культуры Карелии.
