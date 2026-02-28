Супруги из Петрозаводска отметили 70-летие свадьбы

В Петрозаводске отметили 70-летие совместной жизни жители города Алексей Васильевич и Евгения Григорьевна. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, Алексей Васильевич - военный, служивший в гарнизонах Мурманска, Астрахани, Германии, Одесской области Украины. После этого он посвятил себя развитию карельского футбола. Он был отмечен званием заслуженного работника физической культуры Карелии.

Евгения Григорьевна работала в научной библиотеке Академии наук. Также она трудилась в кадровой службе Петрозаводской библиотечной системы. Ее труд отмечен наградами мэрии города и министерства культуры Карелии.

Ранее сообщалось о том, что ветеран Великой Отечественной войны из Карелии ушел из жизни в возрасте 107 лет.