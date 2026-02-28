В ГАИ обратились к водителям Карелии из-за сложной погоды

В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям в связи с неблагоприятной дорожной обстановкой, сложившейся в регионе.

В ГАИ попросили автомобилистов не допускать экстренного торможения и резких маневров, выбирать безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль загорелся на улице в карельском городе.