28 февраля 2026, 13:54
В ГАИ обратились к водителям Карелии из-за сложной погоды
Автомобилистов Карелии предупредили о сложностях за рулем
Фото: Shopify
В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям в связи с неблагоприятной дорожной обстановкой, сложившейся в регионе.
В ГАИ попросили автомобилистов не допускать экстренного торможения и резких маневров, выбирать безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям.
Ранее сообщалось о том, что автомобиль загорелся на улице в карельском городе.