28 февраля 2026, 13:54
Общество

В ГАИ обратились к водителям Карелии из-за сложной погоды

Автомобилистов Карелии предупредили о сложностях за рулем
Легковой автомобиль
Фото: Shopify

В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям в связи с неблагоприятной дорожной обстановкой, сложившейся в регионе.

В ГАИ попросили автомобилистов не допускать экстренного торможения и резких маневров, выбирать безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль загорелся на улице в карельском городе.

