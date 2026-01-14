Бывшего российского губернатора обвинили во взятках на сумму 272 млн

Бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвинили в получении взяток на сумму 272 миллиона рублей.

В беседе с ТАСС руководитель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что 252 млн рублей предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Две другие взятки в размере двенадцати и восьми миллионов рублей предназначались за содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. В феврале прошлого года Любимову было предъявлено обвинение по трем эпизодам коррупции.

Любимов возглавлял Рязанскую область с 2017 по 2022 год, после был сенатором от этого региона. Ранее был мэром Калуги.