14 января 2026, 08:27
Смертельный обгон унес жизни одиннадцати человек в Карелии
Более 60 ДТП из-за нарушений правил обгона и выезда на встречку произошло на дорогах республики в прошлом году
иллюстративное фото пресс-служба Госавтоинспекции
В Госавтоинспекции привели статистику по авариям, произошедшим в результате опасных маневров водителей.
За 2025 год в республике произошло 62 аварии из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения.
В результате опасных маневров одиннадцать человек погибли, 113 - получили травмы различной степени тяжести.
В дорожной полиции призывают водителей не превышать скорость и не обгонять в местах, где такой маневр запрещен.