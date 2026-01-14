14 января 2026, 08:27
Происшествия

Смертельный обгон унес жизни одиннадцати человек в Карелии

Более 60 ДТП из-за нарушений правил обгона и выезда на встречку произошло на дорогах республики в прошлом году
место ДТП
иллюстративное фото пресс-служба Госавтоинспекции

В Госавтоинспекции привели статистику по авариям, произошедшим в результате опасных маневров водителей.

За 2025 год в республике произошло 62 аварии из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

В результате опасных маневров одиннадцать человек погибли, 113 - получили травмы различной степени тяжести.

В дорожной полиции призывают водителей не превышать скорость и не обгонять в местах, где такой маневр запрещен.

Обсудить
Метки: 
обгон
Госавтоинспекция
авария