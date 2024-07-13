Синоптики обещают ясную погоду в воскресенье в Карелии

Завтра, 14 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15°С, местами до +7°С, днем +17, +22°С, на юге местами до +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +15, пасмурно, без осадков.

В Сортавале до +23, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»