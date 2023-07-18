Сильные дожди накроют Карелию 19 июля

Облачно с прояснениями будет 19 июля в регионе. Ночью в юго-восточной части республики и днем на большей ее части дождь, местами сильный, в ряде районов гроза, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер северо-западный и западный умеренный. Температура ночью +9, +14 градусов, днем +15, +20 градусов, местами до 23 градусов.

В Петрозаводске погода облачная, ночью умеренный дождь, днем сильный. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью +12, +14 градусов, днем +15, +17 градусов. // фото: www.freepik.com