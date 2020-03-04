Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

В МЧС по РК подтвердили, что на республику надвигается средиземноморский циклон «Диана», который принесет с собой неблагоприятные погодные явления. Ведомство опубликовало штормовое предупреждение на четверг, 5 марта.

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении № 03/03 от 04.03.2020 г.) в течение суток 5 марта 2020 г. местами по республике ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, утром и днем по южной половине переходящие в дождь: ночью преимущественно по западной половине республики, утром и днем по центральным и северным районам»,

– говорится в сообщении МЧС по РК.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский Ггородские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

Общие рекомендации:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

– ограничить поездки на личном автотранспорте;

– при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

– не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под снеговой нагрузкой.