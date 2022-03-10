Серьезных осадков в Карелии сегодня не ожидается

Сегодня, 10 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -6°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -7-12, ясно.

В Сортавале -5-12, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/ulleo