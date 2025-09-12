12 сентября 2025, 07:30
Происшествия

Семилетнюю девочку сбили в карельском городе

Вечером в минувший четверг ребенок перебегал дорогу и попал под машину в Кондопоге
авария
фото паблик «Полиция Кондопоги»

ДТП с участием ребенка произошло вечером 11 сентября в Кондопоге. В полиции отметили, что водитель предпринял все меры, чтобы не допустить аварии, но избежать наезда не удалось.

Дорожный инцидент произошел в 16:20 на улице Пролетарская. Под колеса отечественного автомобиля «Нива» попала семилетняя девочка. Она перебегала дорогу.

Медики оказали помощь ребенку на месте аварии. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

