Сегодня в Петрозаводске горел дом на Первомайском проспекте

Сегодня в 12:04 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу Первомайский пр., д. 36, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

К месту происшествия на трех машинах выдвинулись восемь пожарных. Уже в 12:10 пожар был потушен.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Фото с сайта petrozavodsk.incred.ru