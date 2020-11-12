Девочка ушла из дома и не вернулась

Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Яна Алексеевна Староверова 2005 года рождения, которая 11 ноября ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефону: 8981-402-06-14.

От редакции. «Петрозаводск говорит» уже писал об этой девочке чуть более года назад. Что характерно, заметка о розыске начиналась словами: «Яна Староверова в очередной раз сбежала из дома…»

Фото с сайта 10.мвд.рф