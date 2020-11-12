Жителя Лахденпохского района обвиняют в даче взятки сотруднику полиции

Сортавальским межрайонным следственным отделом СК РФ расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2020 года обвиняемый, находясь в городе Лахденпохья, передал взятку в сумме 50 тысяч рублей сотруднику полиции. Деньги были платой за бездействие, выражающееся в непринятии мер по пресечению перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автодорогам на территории Лахденпохского района без специальных разрешений и не привлечение водителей и лиц, ответственных за перевозку грузов, к административной ответственности. Сотрудник полиции от получения взятки отказался, а обвиняемый был задержан.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru