14 апреля 2022, 07:00
Сегодня в Петрозаводске будет дождь, в районах – мокрый снег
Синоптики рассказали о погоде на 14 апреля в Карелии
В четверг, 14 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, ночью без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов, ночью будет -1, -3 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
В ряде районов республики ночью пройдет небольшой снег, а днем в большинстве будет дождливо или ожидается мокрый снег.
По сведениям Гидрометцентра России, в Калевале днем +5;
В Кондопоге днем +8;
В Медвежьегорске днем +7;
В Олонце днем +7;
В Пудоже днем +8;
В Сегеже днем +7;
В Сортавале днем +6;
В Суоярви днем +8. // Фото: holdmypixels/pixabay.com