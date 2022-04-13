Дождь и мокрый снег ожидаются 14 апреля в Карелии

В четверг, 14 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, ночью без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов, ночью будет -1, -3 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В ряде районов республики ночью пройдет небольшой снег, а днем в большинстве будет дождливо или ожидается мокрый снег.

По сведениям Гидрометцентра России, в Калевале днем +5;

В Кондопоге днем +8;

В Медвежьегорске днем +7;

В Олонце днем +7;

В Пудоже днем +8;

В Сегеже днем +7;

В Сортавале днем +6;

В Суоярви днем +8. // Фото: markusspiske/pixabay.com