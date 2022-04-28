Сегодня в Карелии и Петрозаводске потеплеет до плюс 6 градусов

Сегодня в Карелии облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +6, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +4, +6.

По сообщению гидрометцентра России, в Калевале днем +4;

В Кондопоге днем +6;

В Медвежьегорске днем +5;

В Олонце днем +7;

В Пудоже днем +5;

В Сегеже днем +4;

В Сортавале днем +6;

В Суоярви днем +5. (фото pixabay.com, pixel2013)