28 апреля 2022, 07:00
Сегодня в Карелии и Петрозаводске потеплеет до плюс 6 градусов
В четверг будет облачно с прояснениями, обещают мокрый снег и дождь
Сегодня в Карелии облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +6, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +4, +6.
По сообщению гидрометцентра России, в Калевале днем +4;
В Кондопоге днем +6;
В Медвежьегорске днем +5;
В Олонце днем +7;
В Пудоже днем +5;
В Сегеже днем +4;
В Сортавале днем +6;
В Суоярви днем +5. (фото pixabay.com, pixel2013)