В четверг в Карелии обещают мокрый снег и дождь

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем +4, +6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

28 апреля в Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9, днем +1, +6.

По сообщению гидрометцентра России, в Калевале ночью -7, днем +4;

В Кондопоге ночью -2, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +5;

В Олонце ночью -2, днем +7;

В Пудоже ночью -4, днем +5;

В Сегеже ночью -3, днем +4;

В Сортавале ночью -1, днем +6;

В Суоярви ночью -2, днем +5. (фото pixabay.com, zanna-76)