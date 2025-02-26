Сбережения пенсионерки ушли на счет загадочного Эмомназара

На днях 84-летняя жительница Петрозаводска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником сотового оператора. Он убедил женщину сообщить персональные данные.

Вскоре после этого пенсионерке перезвонил другой человек, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить ее деньги, и для защиты сбережений посоветовал снять все средства с банковских карт и перевести их на «специальные счета».

Доверчивая женщина выполнила все указания, в результате чего перевела 548 100 рублей на счета злоумышленников. Одним из получателей оказался человек по имени Эмомназар, которого пенсионерка не знала.