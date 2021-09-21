Сарай в Петрозаводске увезли вместе с дровами жителей

Жители дома №5А по улице Суоярвской в карельской столице пожаловались мэру на вывоз сарая, где они хранили дрова. В администрации города сообщили, что решают вопрос с возмещением ущерба.

Сарай, принадлежащий соседнему дому, увезли вместе со строительным мусором, оставшимся от руинированного дома №7. Оказалось, что постройку использовали жильцы дома через дорогу. Таким образом, они лишились и помещения для хранения дров, и самих дров.

Владимир Любарский поручил подчиненным встретиться с жителями и разобраться в ситуации. На место выехали председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев и начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

Они объяснили, что сарай был аварийным, поэтому его увезли вместе с захламлявшим территорию строительным мусором.

По итогам встречи решили возвести новый временный сарай на городской территории. Его собираются расположить ближе к дому № 5А. В ближайшие дни строительство начнется. Жителям также возместят запасы дров. // Фото: источник