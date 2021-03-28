С начала года в Карелии возросло число особо тяжких преступлений

В прокуратуре раскрыли статистику преступлений за два месяца в Карелии. Так, за январь и февраль в республике было зарегистрировано 2 091 преступление, что на 143 меньше аналогичного периода прошлого года.

В целом же по Карелии удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 26,1 % (545). Как отмечают в надзорном органе, количество тяжких преступлений выросло на 5,7 %, а особо тяжких - на 6,1 %. В ведомстве объясняют рост количества тяжких преступлений изменениями в Уголовном кодексе. Согласно поправкам, кражи с банковских счетов, равно совершенные в отношении электронных средств отнесены к тяжким преступлениям.

Больше половины (59,2%) зарегистрированных преступлений в республике составляют хищения имущества.

В прокуратуре сообщили о снижении числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом оружия.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено сокращение числа выявленных преступлений экономической направленности.

На 36% снизилось количество преступлений коррупционной направленности. Число фактов получения взятки осталось в республике неизменным.

«Число зарегистрированных случаев дачи взятки в текущем периоде 2021 года на 66,7 % меньше значения аналогичного периода прошлого года (1 по отношению к 3). Фактов посредничества во взяточничестве не выявлено в отличие от аналогичного периода прошлого года (0 по отношению к 1)»,

- говорится в данных ведомства.

Ущерб от преступлений составил 31 миллион 801 тысячу рублей, что на 69,6 % меньше аналогичного показателя прошлого года.

Отмечено снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также на 56,1% (с 82 до 36) сократилась преступность среди несовершеннолетних. (фото pravorub.ru)