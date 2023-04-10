С 1 сентября в вузах страны ведут новую учебную дисциплину

В Санкт-Петербургском государственном университете прошла научно-методическая конференция «Основы российской государственности», в рамках которой был принят новый образовательный курс для студентов вузов под одноименным названием.

Особое внимание участники и приглашенные эксперты уделили философскому осмыслению основ российской государственности, определив существующие на сегодняшний день цели, вызовы и перспективы, которые должны быть отражены в программе нового курса.

Перед участниками стояла задача по содержательной проработке структуры курса, формированию нестандартных методов преподавания и созданию алгоритма внедрения новой дисциплины в российские вузы.

Планы введения новой дисциплины прокомментировал и министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев.

Курс поможет нашей студенческой молодежи получить знания о государственной идентичности, механизмах и методах ее формирования, ознакомиться с содержательными подходами к понятию патриотизма, роли современной России в мире, целях страны в долгосрочной перспективе и многое другое. Формы проведения занятий для нашей молодежи, несомненно, должны быть современными, интерактивными, позволяющими принимать личное участие в обсуждениях. Так мы сможем воспитать в наших молодых людях умение мыслить, желание быть полезными для общества.

Предмет станут изучать уже 1 сентября этого года. Слушателями станут студенты всех специальностей: как гуманитарных, так и технических.

Напомним, что проект «ДНК России» направлен на вовлечение академического сообщества в решение практических задач в области просвещения, высшего образования и молодежной политики. Конференцию организовал проект «ДНК России» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского общества «Знание».