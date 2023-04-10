В Минздраве рассказали о первом случае заражения корью жителя Карелии

В Минздраве Карелии подтвердили первый случай заражения жителя республики корью в 2023 году. В министерстве рассказали о том, как заболела наша землячка, и какие меры приняты для того, чтобы болезнь не распространялась.

По сообщению Минздрава, корь выявлена у жительницы Костомукши 1980 года рождения. 13 марта она летела на самолете Москва-Череповец, где контактировала с болеющим корью человеком. После этого женщина с детьми еще съездила в Тулу.

После осмотра пациентки инфекционистом межрайонной больницы №1 за женщиной установили медицинское наблюдение. В Костомукшу сразу же выехала бригада специалистов из Петрозаводска. Всем детям, проживающим в одном подъезде с больной, была проведена вакцинация противокоревой вакциной, подъезд обработан.

Новых очагов кори не выявлено. Ситуация находится под контролем, отметили в Минздраве.

28 марта управление Роспотребнадзора выдало женщине предписание не покидать место жительства. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, высыпаний уже нет, другие проявления инфекции также отсутствуют. Заболевание протекает в легкой форме, лечится симптоматически. Члены семьи женщины не заболели, поскольку ранее были привиты.

В министерстве напомнили, что главный способ защиты от кори - это вакцинация. Противокоревая вакцина используется на протяжении более 50 лет. Она безопасна и эффективна. // Фото: freepik.com